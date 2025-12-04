Marché de Noël

Salle Jean Castaings Urt Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

De nombreux artisans et créateurs seront présents lors de cet événement qui ravira petits et grands.

Avec la visite du Père Noël à partir de 15h, et un atelier maquillage et dessins pour les enfants. Sur place, restauration et gourmandises. .

Salle Jean Castaings Urt 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 56 20 33

English : Marché de Noël

L’événement Marché de Noël Urt a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme Pays Basque