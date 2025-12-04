Marché de Noël Urt
Marché de Noël Urt dimanche 14 décembre 2025.
Salle Jean Castaings Urt Pyrénées-Atlantiques
De nombreux artisans et créateurs seront présents lors de cet événement qui ravira petits et grands.
Avec la visite du Père Noël à partir de 15h, et un atelier maquillage et dessins pour les enfants. Sur place, restauration et gourmandises. .
