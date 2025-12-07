Marché de Noël

Vabres-l’Abbaye Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-07

fin : 2025-12-07

Date(s) :

2025-12-07

Venez nombreux au Marché de Noël organisé par la Festi’Vabraise !

Le marché de Noël c’est pour bientôt, nous avons hâte de vous retrouver nombreux tout au long de cette journée ! .

Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie

English :

Come one, come all to the Christmas Market organized by Festi’Vabraise!

German :

Kommen Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt, der von der Festi’Vabraise organisiert wird!

Italiano :

Venite tutti al mercatino di Natale organizzato da Festi’Vabraise!

Espanol :

¡Venid todos al Mercado de Navidad organizado por Festi’Vabraise!

