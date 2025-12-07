Marché de Noël Vabres-l’Abbaye
Marché de Noël Vabres-l’Abbaye dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Vabres-l’Abbaye Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Venez nombreux au Marché de Noël organisé par la Festi’Vabraise !
Le marché de Noël c’est pour bientôt, nous avons hâte de vous retrouver nombreux tout au long de cette journée ! .
Vabres-l’Abbaye 12400 Aveyron Occitanie
English :
Come one, come all to the Christmas Market organized by Festi’Vabraise!
German :
Kommen Sie zahlreich zum Weihnachtsmarkt, der von der Festi’Vabraise organisiert wird!
Italiano :
Venite tutti al mercatino di Natale organizzato da Festi’Vabraise!
Espanol :
¡Venid todos al Mercado de Navidad organizado por Festi’Vabraise!
L’événement Marché de Noël Vabres-l’Abbaye a été mis à jour le 2025-11-21 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)