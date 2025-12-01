Marché de Noël Val de Briey

Marché de Noël

Marché de Noël de BRIEY

Artisanat et créateurs locaux, animations

Inscriptions jusqu’au 1er décembre auprès de l’Association des Commerçants et Artisans de Val de Briey.Tout public

rue de la Poterne Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 78 90 85 poternchaussures@orange.fr

English :

BRIEY Christmas Market

Local crafts and designers, entertainment

Registration until December 1 with the Association des Commerçants et Artisans de Val de Briey.

German :

Weihnachtsmarkt in BRIEY

Lokales Kunsthandwerk und Designer, Animationen

Anmeldungen bis zum 1. Dezember bei der Association des Commerçants et Artisans de Val de Briey.

Italiano :

Mercatino di Natale di BRIEY

Artigianato e designer locali, intrattenimento

Iscrizioni fino al 1° dicembre presso l’Association des Commerçants et Artisans de Val de Briey.

Espanol :

Mercado de Navidad de BRIEY

Artesanía y diseñadores locales, animación

Inscripciones hasta el 1 de diciembre en la Association des Commerçants et Artisans de Val de Briey.

