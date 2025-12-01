Marché de Noël Val de Briey
Marché de Noël Val de Briey dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
rue de la Poterne Val de Briey Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
Date(s) :
2025-12-14
Marché de Noël de BRIEY
Artisanat et créateurs locaux, animations
Inscriptions jusqu’au 1er décembre auprès de l’Association des Commerçants et Artisans de Val de Briey.Tout public
0 .
rue de la Poterne Val de Briey 54150 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 74 78 90 85 poternchaussures@orange.fr
English :
BRIEY Christmas Market
Local crafts and designers, entertainment
Registration until December 1 with the Association des Commerçants et Artisans de Val de Briey.
German :
Weihnachtsmarkt in BRIEY
Lokales Kunsthandwerk und Designer, Animationen
Anmeldungen bis zum 1. Dezember bei der Association des Commerçants et Artisans de Val de Briey.
Italiano :
Mercatino di Natale di BRIEY
Artigianato e designer locali, intrattenimento
Iscrizioni fino al 1° dicembre presso l’Association des Commerçants et Artisans de Val de Briey.
Espanol :
Mercado de Navidad de BRIEY
Artesanía y diseñadores locales, animación
Inscripciones hasta el 1 de diciembre en la Association des Commerçants et Artisans de Val de Briey.
L’événement Marché de Noël Val de Briey a été mis à jour le 2025-10-21 par MILTOL