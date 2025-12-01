Marché de Noël Les Jardins des Hauts de Ste Alvère Val de Louyre et Caudeau

Marché de Noël

Les Jardins des Hauts de Ste Alvère 5 rue de lostanges Val de Louyre et Caudeau Dordogne

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-05

L’association La cavalcade des coquelicots organise son marché de Noël annuel, au sein de la résidence EHPAD Les Jardins des Hauts de Sainte Alvère, du 1er au 05 décembre 2025, tous les après-midis.

Créations des résidents, déco 100% fait mail, boissons chaudes et gourmandises vous attendent.

English : Marché de Noël

The association La cavalcade des coquelicots is organizing its annual Christmas market, at the EHPAD residence Les Jardins des Hauts de Sainte Alvère, from December 1 to 05, 2025, every afternoon.

Residents’ creations, 100% mail-order decorations, hot drinks and delicacies await you.

German : Marché de Noël

Der Verein La cavalcade des coquelicots organisiert seinen jährlichen Weihnachtsmarkt in der Residenz EHPAD Les Jardins des Hauts de Sainte Alvère vom 1. bis zum 5. Dezember 2025 jeden Nachmittag.

Kreationen der Bewohner, Deko aus 100 % Mail, heiße Getränke und Leckereien warten auf Sie.

Italiano :

L’associazione La cavalcade des coquelicots organizza il suo annuale mercatino di Natale presso la residenza EHPAD Les Jardins des Hauts de Sainte Alvère, dal 1° al 05 dicembre 2025, ogni pomeriggio.

Vi aspettano le creazioni dei residenti, decorazioni 100% fatte in casa, bevande calde e prelibatezze.

Espanol : Marché de Noël

La asociación La cavalcade des coquelicots organiza su mercado anual de Navidad en la residencia EHPAD Les Jardins des Hauts de Sainte Alvère, del 1 al 5 de diciembre de 2025, todas las tardes.

Le esperan creaciones de los residentes, decoraciones 100% caseras, bebidas calientes y delicias.

L’événement Marché de Noël Val de Louyre et Caudeau a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux