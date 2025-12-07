Marché de Noël Val-de-Mercy
Marché de Noël Val-de-Mercy dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Val-de-Mercy Yonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
Date(s) :
2025-12-07
Buvette, stands créateurs et artisans, tombola au bénéfice de l’école. .
Salle des fêtes Val-de-Mercy 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-valdemercy@wanadoo.fr
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Val-de-Mercy a été mis à jour le 2025-11-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !