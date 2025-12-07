Marché de Noël

Salle des fêtes Val-de-Mercy Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-07

Buvette, stands créateurs et artisans, tombola au bénéfice de l’école. .

Salle des fêtes Val-de-Mercy 89580 Yonne Bourgogne-Franche-Comté mairie-valdemercy@wanadoo.fr

English : Marché de Noël

German : Marché de Noël

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Val-de-Mercy a été mis à jour le 2025-11-08 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !