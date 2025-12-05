Marché de Noël Évaillé Val-d’Étangson
Marché de Noël Évaillé Val-d’Étangson vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
Évaillé Place de la Mairie Val-d’Étangson Sarthe
Début : 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05
2025-12-05
Évaillé Place de la Mairie Val-d’Étangson 72120 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 35 13 32 valetangson@orange.fr
