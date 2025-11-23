Marché de Noël Salle des Fêtes Val-et-Châtillon

Marché de Noël

Salle des Fêtes Rue de Petitmont Val-et-Châtillon Meurthe-et-Moselle

L’association Maison Pour Tous à le plaisir de vous inviter à venir faire un tour à son traditionnel marché de Noël qui aura lieu le dimanche 23 novembre à la salle des fêtes de Val-et-Châtillon. Au programme: produits artisanaux, cadeaux, décorations, buvette et petite restauration sur place. Repas pour 7€ avec pâté, salade verte, fromage et clémentine.

Informations au 06 81 80 93 45Tout public

Salle des Fêtes Rue de Petitmont Val-et-Châtillon 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 81 80 93 45

English :

The Maison Pour Tous association is pleased to invite you to its traditional Christmas market on Sunday November 23 at the Val-et-Châtillon village hall. On the program: crafts, gifts, decorations, refreshments and snacks. Meal for 7? with pâté, green salad, cheese and clementine.

Information on 06 81 80 93 45

German :

Der Verein Maison Pour Tous lädt Sie herzlich zu seinem traditionellen Weihnachtsmarkt ein, der am Sonntag, den 23. November in der Festhalle von Val-et-Châtillon stattfindet. Auf dem Programm stehen handwerkliche Produkte, Geschenke, Dekorationen, Getränke und kleine Snacks vor Ort. Essen für 7 ? mit Pastete, grünem Salat, Käse und Clementine.

Informationen unter 06 81 80 93 45

Italiano :

L’associazione Maison Pour Tous è lieta di invitarvi al suo tradizionale mercatino di Natale domenica 23 novembre nella sala del villaggio di Val-et-Châtillon. In programma: artigianato, regali, decorazioni, rinfreschi e spuntini. Pasto per 7 persone con paté, insalata verde, formaggio e clementina.

Per ulteriori informazioni, chiamare il numero 06 81 80 93 45

Espanol :

La asociación Maison Pour Tous tiene el placer de invitarle a su tradicional mercado navideño el domingo 23 de noviembre en el ayuntamiento de Val-et-Châtillon. En el programa: artesanía, regalos, decoración, refrescos y aperitivos. Comida para 7? con paté, ensalada verde, queso y clementina.

Para más información, llame al 06 81 80 93 45

