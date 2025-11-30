Marché de Noël Val-Fouzon
Marché de Noël à Varennes-sur-Fouzon à la salle des fêtes de 9h à 17h. Vente de sapins, vin chaud, exposants et artisans de Noël seront présents. Passage du Père Noël de 10h à 12h00 et de 15h à 17h avec photo personnalisée. .
Val-Fouzon 36210 Indre Centre-Val de Loire +33 6 62 88 66 69
