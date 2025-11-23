Marché de Noël Valay
Marché de Noël Valay dimanche 23 novembre 2025.
Marché de Noël
Rue du Château Neuf Valay Haute-Saône
Tarif : Gratuit
Gratuit
Gratuit
Date et horaire :
Début : 2025-11-23 10:00:00
fin : 2025-11-23 18:00:00

2025-11-23
Les Vén’arts organise leur traditionnel marché de Noël. .
Rue du Château Neuf Valay 70140 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 31 56 48
L’événement Marché de Noël Valay a été mis à jour le 2025-10-09 par OFFICE DE TOURISME VAL DE GRAY