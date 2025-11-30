Marché de Noël

Salle des Fêtes Vald’Yerre Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 18:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Marché de Noël de l’APE Les Petits Artistes. Artisans, producteurs et commerçants, venue du Père Noël, maquillage et animations pour les enfants, buvette, tombola et commande de sapins. Balade en poney de 14h à 17h avec Les Ecuries de la Noue Gadeau.

Salle des Fêtes Vald’Yerre 28290 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 16 84 55 46 ape.lespetitsartistes@gmail.com

English :

Christmas market organized by APE Les Petits Artistes. Craftsmen, producers and shopkeepers, Santa Claus, face painting and children’s entertainment, refreshments, tombola and Christmas tree sales. Pony ride from 2pm to 5pm with Les Ecuries de la Noue Gadeau.

German :

Weihnachtsmarkt der Elternvereinigung Les Petits Artistes. Kunsthandwerker, Produzenten und Händler, Besuch des Weihnachtsmanns, Kinderschminken und -animation, Getränkestand, Tombola und Baumbestellung. Ponyreiten von 14:00 bis 17:00 Uhr mit Les Ecuries de la Noue Gadeau.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dall’APE Les Petits Artistes. Artigiani, produttori e negozianti, Babbo Natale, face painting e animazione per bambini, rinfreschi, tombola e vendita di alberi di Natale. Cavalcata su pony dalle 14.00 alle 17.00 con Les Ecuries de la Noue Gadeau.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por la APE Les Petits Artistes. Artesanos, productores y comerciantes, Papá Noel, pintacaras y animaciones infantiles, refrescos, tómbola y venta de árboles de Navidad. Paseo en poni de 14:00 a 17:00 h con Les Ecuries de la Noue Gadeau.

L’événement Marché de Noël Vald’Yerre a été mis à jour le 2025-11-09 par OT GRAND CHATEAUDUN