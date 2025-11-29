Marché de Noël Valençay

Marché de Noël

24 Rue des Princes Valençay Indre

Samedi 2025-11-29 10:00:00

2025-11-29 18:00:00

2025-11-29

Marché de Noël au profit de l’association Dino en Vadrouille .

Venez partager un moment chaleureux au marché de Noël organisé pour soutenir nos résidents ! Vous y trouverez des bijoux et créations artisanales, des crêpes gourmandes, du miel, des huîtres fraîches, des fromages savoureux et du pineau. Un moment convivial pour découvrir de belles créations et se régaler. .

24 Rue des Princes Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 30 00

English :

Christmas market in aid of the Dino en Vadrouille association.

German :

Weihnachtsmarkt zu Gunsten des Vereins Dino en Vadrouille .

Italiano :

Mercatino di Natale a favore dell’associazione Dino en Vadrouille .

Espanol :

Mercadillo de Navidad a beneficio de la asociación Dino en Vadrouille .

