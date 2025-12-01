Marché de Noël Valençay

Marché de Noël Valençay dimanche 14 décembre 2025.

Marché de Noël

2 Rue de Blois Valençay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 11:00:00

fin : 2025-12-14 20:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Le traditionnel marché de Noël organisé par le CIVAM se déroulera au Château de Valençay.

Depuis de nombreuses années, le CIVAM propose cet évènement qui permet au consommateur d’acheter les yeux fermés des produits locaux de qualité confectionnés avec tout le savoir-faire et en direct des producteurs et artisans de notre région.

Retrouvez sur place petite restauration, atelier de jeu pédagogique, tombola, décorations de Noël et animations musicales. 5 .

2 Rue de Blois Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 13 99 civam.valencay@wanadoo.fr

English :

The traditional Christmas market organized by CIVAM will take place at the Château de Valençay.

German :

Der traditionelle Weihnachtsmarkt, der vom CIVAM organisiert wird, findet im Schloss von Valençay statt.

Italiano :

Il tradizionale mercatino di Natale organizzato dal CIVAM si terrà al Castello di Valençay.

Espanol :

El tradicional mercado navideño organizado por el CIVAM se celebrará en el castillo de Valençay.

