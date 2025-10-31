Marché de Noël Halles Valence-en-Poitou
Marché de Noël Halles Valence-en-Poitou samedi 20 décembre 2025.
Marché de Noël
Halles 5 rue du commerce Valence-en-Poitou Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Artisans locaux et visite du Père Noël. Organisé par l’Union des bénévoles pour l’Animation de Couhé. .
Halles 5 rue du commerce Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 41 16 13
English : Marché de Noël
German : Marché de Noël
Italiano :
Espanol : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Valence-en-Poitou a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou