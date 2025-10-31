Marché de Noël Halles Valence-en-Poitou

Marché de Noël

Halles 5 rue du commerce Valence-en-Poitou Vienne

Début : 2025-12-20

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Artisans locaux et visite du Père Noël. Organisé par l’Union des bénévoles pour l’Animation de Couhé. .

Halles 5 rue du commerce Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 41 16 13

