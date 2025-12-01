Marché de Noël Rue de la Mairie Vallons-de-l’Erdre
Marché de Noël Rue de la Mairie Vallons-de-l’Erdre dimanche 14 décembre 2025.
Marché de Noël
Rue de la Mairie Cour de l’École Saint Marie Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
–
Début : 2025-12-14 10:00:00
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 17:00:00
2025-12-14
2025-12-14
Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !
L’école Sainte Marie de Maumusson organise son marché de Noël.
Retrouvez des artisans, producteurs locaux, vin chaud et restauration rapide.
[inscriptions ouverte pour les stands du marché, inscription par mail marchedenoel.maumusson@gmail.com] .
Rue de la Mairie Cour de l’École Saint Marie Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire marchedenoel.maumusson@gmail.com
English :
Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!
German :
Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!
Italiano :
Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!
Espanol :
Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños
L’événement Marché de Noël Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-10-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis