Marché de Noël Rue de la Mairie Vallons-de-l’Erdre

Marché de Noël

Rue de la Mairie Cour de l’École Saint Marie Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 17:00:00

Date(s) :

2025-12-14

Vibrez au rythme des animations de Noël dans le Pays d’Ancenis et laissez-vous emporter par la magie des fêtes en dénichant des cadeaux authentiques et locaux sur les marchés de Noël !

L’école Sainte Marie de Maumusson organise son marché de Noël.

Retrouvez des artisans, producteurs locaux, vin chaud et restauration rapide.

[inscriptions ouverte pour les stands du marché, inscription par mail marchedenoel.maumusson@gmail.com] .

English :

Get in the swing of Christmas in the Pays d’Ancenis and let the magic of the festive season sweep you away with authentic, local gifts at the Christmas markets!

German :

Vibrieren Sie im Rhythmus der Weihnachtsveranstaltungen im Pays d’Ancenis und lassen Sie sich vom Zauber der Festtage mitreißen, indem Sie auf den Weihnachtsmärkten nach authentischen und lokalen Geschenken suchen!

Italiano :

Entrate nel vivo del Natale nella regione di Ancenis e lasciatevi travolgere dalla magia delle festività mentre andate a caccia di regali autentici e locali nei mercatini di Natale!

Espanol :

Anímese a vivir la Navidad en la región de Ancenis y déjese llevar por la magia de las fiestas mientras busca auténticos regalos locales en los mercados navideños

L’événement Marché de Noël Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-10-28 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis