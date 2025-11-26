MARCHÉ DE NOËL Valras-Plage
MARCHÉ DE NOËL
4 Place Alfred Panis Valras-Plage Hérault
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-22
2025-12-19 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22
La première édition du marché de Noël organisé par l’association Parents en fête vous attend sur l’esplanade Turco, avec plus de 70 exposants, de nombreuses animations, concerts, ateliers et spectacles féériques.
L’association Parents en fête vous donne rendez-vous pour la toute première édition de son marché de Noël, sur l’esplanade Turco.
Pendant quatre jours, plus de 70 exposants et stands de restauration proposeront produits artisanaux, gourmandises et idées cadeaux dans une ambiance chaleureuse et festive.
Ouverture dès 18h le vendredi ; 10h–21h les samedi, dimanche et lundi
Un programme d’animations variées rythmera le week-end
Vendredi 19 décembre
18h concert gospel
19h feu d’artifice
Samedi 20 décembre
15h chants de Noël par la chorale Les Voix de l’Orb
15h–17h atelier maquillage (Pôle Enfance)
16h–18h visite du Père Noël
19h concert Duo Sweety Soul
Dimanche 21 décembre
14h–16h démonstrations des associations sportives valrassiennes
15h–17h atelier maquillage
16h–18h visite du Père Noël
18h–21h spectacle pyrotechnique & cracheur de feu
Lundi 22 décembre
15h–17h atelier maquillage
18h danseuse féérique
4 Place Alfred Panis Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 4 67 32 60 06
English :
The first edition of the Christmas market organized by the Parents en fête association awaits you on the Turco esplanade, with more than 70 exhibitors, numerous events, concerts, workshops and magical shows.
German :
Die erste Ausgabe des vom Verein Parents en fête organisierten Weihnachtsmarkts erwartet Sie auf der Esplanade Turco mit mehr als 70 Ausstellern, zahlreichen Animationen, Konzerten, Workshops und märchenhaften Aufführungen.
Italiano :
La prima edizione del mercatino di Natale organizzato dall’associazione Parents en fête vi aspetta sulla spianata del Turco, con oltre 70 espositori, una serie di eventi, concerti, laboratori e spettacoli magici.
Espanol :
La primera edición del mercado navideño organizado por la asociación Parents en fête le espera en la explanada del Turco, con más de 70 expositores, multitud de actos, conciertos, talleres y espectáculos mágicos.
