MARCHÉ DE NOËL Valras-Plage

La première édition du marché de Noël organisé par l’association Parents en fête vous attend sur l’esplanade Turco, avec plus de 70 exposants, de nombreuses animations, concerts, ateliers et spectacles féériques.

Pendant quatre jours, plus de 70 exposants et stands de restauration proposeront produits artisanaux, gourmandises et idées cadeaux dans une ambiance chaleureuse et festive.

Ouverture dès 18h le vendredi ; 10h–21h les samedi, dimanche et lundi

Un programme d’animations variées rythmera le week-end

Vendredi 19 décembre

18h concert gospel

19h feu d’artifice

Samedi 20 décembre

15h chants de Noël par la chorale Les Voix de l’Orb

15h–17h atelier maquillage (Pôle Enfance)

16h–18h visite du Père Noël

19h concert Duo Sweety Soul

Dimanche 21 décembre

14h–16h démonstrations des associations sportives valrassiennes

15h–17h atelier maquillage

16h–18h visite du Père Noël

18h–21h spectacle pyrotechnique & cracheur de feu

Lundi 22 décembre

15h–17h atelier maquillage

18h danseuse féérique

English :

The first edition of the Christmas market organized by the Parents en fête association awaits you on the Turco esplanade, with more than 70 exhibitors, numerous events, concerts, workshops and magical shows.

German :

Die erste Ausgabe des vom Verein Parents en fête organisierten Weihnachtsmarkts erwartet Sie auf der Esplanade Turco mit mehr als 70 Ausstellern, zahlreichen Animationen, Konzerten, Workshops und märchenhaften Aufführungen.

Italiano :

La prima edizione del mercatino di Natale organizzato dall’associazione Parents en fête vi aspetta sulla spianata del Turco, con oltre 70 espositori, una serie di eventi, concerti, laboratori e spettacoli magici.

Espanol :

La primera edición del mercado navideño organizado por la asociación Parents en fête le espera en la explanada del Turco, con más de 70 expositores, multitud de actos, conciertos, talleres y espectáculos mágicos.

