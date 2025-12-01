Marché de Noël Salle des fêtes Vandenesse
Marché de Noël Salle des fêtes Vandenesse samedi 13 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse Nièvre
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 17:00:00
fin : 2025-12-13 23:00:00
Date(s) :
2025-12-13
Le regroupement pédagogique intercommunal de Rémilly-Montaron-Vandenesse organise son marché de Noël. Au programme
17h Marché de Noël, vin chaud, chocolat chaud, gaufres. 18h spectacle des enfants. 19h30 Repas (possibilité à emporter).
Menu Kir, pâté en croûte, salade verte, cuisse de canette farcie et son gratin de pommes de terre, fromage blanc et desserts réalisés par les parents d’élèves.
Réservations jusqu’au 1er décembre 03 86 30 78 41 03 86 30 78 41. lecoleenchantee@gmail.com .
Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lecoleenchantee@gmail.com
English : Marché de Noël
L’événement Marché de Noël Vandenesse a été mis à jour le 2025-11-27 par OT Rives du Morvan