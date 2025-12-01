Marché de Noël Salle des fêtes Vandenesse

Marché de Noël

Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse Nièvre

Début : 2025-12-13 17:00:00

fin : 2025-12-13 23:00:00

2025-12-13

Le regroupement pédagogique intercommunal de Rémilly-Montaron-Vandenesse organise son marché de Noël. Au programme

17h Marché de Noël, vin chaud, chocolat chaud, gaufres. 18h spectacle des enfants. 19h30 Repas (possibilité à emporter).

Menu Kir, pâté en croûte, salade verte, cuisse de canette farcie et son gratin de pommes de terre, fromage blanc et desserts réalisés par les parents d’élèves.

Réservations jusqu’au 1er décembre 03 86 30 78 41 03 86 30 78 41. lecoleenchantee@gmail.com .

Salle des fêtes Le Bourg Vandenesse 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté lecoleenchantee@gmail.com

