marché de noel Vannes-sur-Cosson

Chemin des Sables Vannes-sur-Cosson Loiret
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
marché de noel 30 novembre vannes sur cosson
marché de noel interieur et exterieur a la salles des fetes de vannes sur cosson le dimanche 30 novembre. présence du pere noel et du grinch de 14h30 a 16h. Buvette, restauration, vin chaud et chataignes sur place. Tombola 1€ .
Chemin des Sables Vannes-sur-Cosson 45510 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 41 26 78 cdfvannessurcosson@gmail.com
English :
christmas market november 30 vannes sur cosson
German :
weihnachtsmarkt 30. november vannes sur cosson
Italiano :
mercatino di natale 30 novembre vannes sur cosson
Espanol :
mercado de navidad 30 noviembre vannes sur cosson
