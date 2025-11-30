marché de noel Vannes-sur-Cosson

marché de noel Vannes-sur-Cosson dimanche 30 novembre 2025.

marché de noel

Chemin des Sables Vannes-sur-Cosson Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

marché de noel 30 novembre vannes sur cosson

marché de noel interieur et exterieur a la salles des fetes de vannes sur cosson le dimanche 30 novembre. présence du pere noel et du grinch de 14h30 a 16h. Buvette, restauration, vin chaud et chataignes sur place. Tombola 1€ .

Chemin des Sables Vannes-sur-Cosson 45510 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 02 41 26 78 cdfvannessurcosson@gmail.com

English :

christmas market november 30 vannes sur cosson

German :

weihnachtsmarkt 30. november vannes sur cosson

Italiano :

mercatino di natale 30 novembre vannes sur cosson

Espanol :

mercado de navidad 30 noviembre vannes sur cosson

L’événement marché de noel Vannes-sur-Cosson a été mis à jour le 2025-09-13 par ADRT45