Marché de Noël Vareilles
Marché de Noël Vareilles samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Vareilles Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 19:00:00
2025-12-06
L’AVCL organise son deuxième marché de Noël le samedi 6 Décembre à la salle des fête de Vareilles de 10 à 19h. Buvette et petite restauration sur place (hot-dog, gaufres, chocolat et vin chaud. Venez nombreux .
Salle des fêtes Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 30 88 03 avcl71800@hotmail.com
