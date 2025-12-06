Marché de Noël Vareilles

Marché de Noël

Salle des fêtes Vareilles Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 19:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’AVCL organise son deuxième marché de Noël le samedi 6 Décembre à la salle des fête de Vareilles de 10 à 19h. Buvette et petite restauration sur place (hot-dog, gaufres, chocolat et vin chaud. Venez nombreux .

Salle des fêtes Vareilles 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 30 88 03 avcl71800@hotmail.com

