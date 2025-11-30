Marché de Noël

2 rue de Cheppy Varennes-en-Argonne Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 16:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Plongez dans la magie des fêtes et venez partager un moment chaleureux au cœur du marché de Noël de la maison de retraite où de nombreuses confections de Noël vous seront proposées ! Vente de gaufres gourmandes et vin chaud pour se réchauffer

Une ambiance festive et conviviale vous attend pour préparer les fêtes en toute douceur.Tout public

0 .

2 rue de Cheppy Varennes-en-Argonne 55270 Meuse Grand Est +33 3 29 80 71 24 contact@ehpadargonne.fr

English :

Immerse yourself in the magic of the festive season, and come and share a warm moment at the heart of the retirement home’s Christmas market, where you’ll be able to enjoy a wide range of Christmas confections! Gourmet waffles for sale and mulled wine to keep you warm

A festive and friendly atmosphere awaits you to prepare for the festive season.

L’événement Marché de Noël Varennes-en-Argonne a été mis à jour le 2025-11-26 par OT DU PAYS D’ARGONNE