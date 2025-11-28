Marché de Noël Varennes-sur-Allier
Marché de Noël Varennes-sur-Allier vendredi 28 novembre 2025.
Marché de Noël
Parking de la Mairie Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2025-11-28
fin : 2025-11-30
2025-11-28
Marché de Noel organisé par la maire de Varennes sur Allier
.
Parking de la Mairie Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 72 00 standard@varennes-sur-allier.fr
English :
Christmas market organized by the mayor of Varennes sur Allier
German :
Weihnachtsmarkt organisiert von der Bürgermeisterin von Varennes sur Allier
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato dal sindaco di Varennes sur Allier
Espanol :
Mercado de Navidad organizado por el alcalde de Varennes sur Allier
L’événement Marché de Noël Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire