Marché de Noël

Parking de la Mairie Varennes-sur-Allier Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-28

Marché de Noel organisé par la maire de Varennes sur Allier

.

Parking de la Mairie Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 47 72 00 standard@varennes-sur-allier.fr

English :

Christmas market organized by the mayor of Varennes sur Allier

German :

Weihnachtsmarkt organisiert von der Bürgermeisterin von Varennes sur Allier

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal sindaco di Varennes sur Allier

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el alcalde de Varennes sur Allier

L’événement Marché de Noël Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire