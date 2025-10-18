Marché de Noël

Domaine de l’Orisse Varennes-sur-Allier Allier

Début : 2025-12-21

fin : 2025-12-21

2025-12-21

Marché de Noël organisé par le Domaine de l’orissa

Domaine de l’Orisse Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 05 60 domainelorisse@gmail.com

English :

Christmas market organized by Domaine de l’orissa

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert von der Domaine de l’orissa

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato da Domaine de l’orissa

Espanol :

Mercado navideño organizado por Domaine de l’orissa

L’événement Marché de Noël Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire