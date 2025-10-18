Marché de Noël Varennes-sur-Allier
Marché de Noël Varennes-sur-Allier dimanche 21 décembre 2025.
Marché de Noël
Domaine de l’Orisse Varennes-sur-Allier Allier
Début : 2025-12-21
fin : 2025-12-21
2025-12-21
Marché de Noël organisé par le Domaine de l’orissa
.
Domaine de l’Orisse Varennes-sur-Allier 03150 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 45 05 60 domainelorisse@gmail.com
English :
Christmas market organized by Domaine de l’orissa
German :
Weihnachtsmarkt, organisiert von der Domaine de l’orissa
Italiano :
Mercatino di Natale organizzato da Domaine de l’orissa
Espanol :
Mercado navideño organizado por Domaine de l’orissa
L’événement Marché de Noël Varennes-sur-Allier a été mis à jour le 2025-10-15 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire