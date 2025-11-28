Marché de Noël Varennes Vauzelles

Place de la République Varennes-Vauzelles Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 17:00:00

fin : 2025-11-28 20:30:00

Date(s) :

2025-11-28 2025-11-29 2025-11-30

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas, et pour plonger pleinement dans la magie de Noël, rien ne vaut une balade au marché de Noël de Varennes-Vauzelles, du Chemin des Meuniers à la Place de la République, qui ouvrira ses portes du vendredi 28 au dimanche 30 novembre 2025. Trois jours de partage et de gourmandise à vivre en famille ou entre amis !

Au programme

Musiques de Noël et du monde avec la Chorale Voix Férrées , distribution de boissons chaudes et déambulations d’échassiers vendredi 28 de 17h à 20h30.

Ateliers chocolats (sur inscription), animations sportives, village enfants, déambulations d’échassiers, Mini-ferme et ouverture exceptionnelle de la médiathèque le samedi 29 de 11H à 20h.

Animations sportives, villages enfant, dégustations avec les Toques Nivernaises, Mini-ferme et sculpteur sur ballons le dimanche 30 de 11h à 19h.

Vous pourrez également retrouver le Père Noël, des chiens de traîneaux et l’exposition Noël à travers le monde pendant tout le week-end.

Varennes-Vauzelles se prépare à vivre un Marché de Noël, placé sous le signe de la convivialité, du partage et des découvertes. Notez dès maintenant les dates dans vos agendas et laissez-vous emporter par un tour du monde des traditions de Noël. .

Place de la République Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71 communication@ville-varennes-vauzelles.fr

English : Marché de Noël Varennes Vauzelles

German : Marché de Noël Varennes Vauzelles

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Varennes Vauzelles Varennes-Vauzelles a été mis à jour le 2025-11-13 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)