Marché de Noël Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles

Le Marché de Noël de Varennes-Vauzelles a lieu du 28 au 30 novembre à la Place de la République.

Venez découvrir les nombreux exposants et participer aux nombreuses animations sur place pendant tout le weekend !

Vendredi 28 de 17h à 20h30, samedi 29 de 11h à 20h et dimanche 30 de 11h à 19h.

Programme complet à venir.

Infos au 03.86.71.61.71 .

Place de la République Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71

