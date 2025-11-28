Marché de Noël Varennes-Vauzelles Varennes-Vauzelles
Le Marché de Noël de Varennes-Vauzelles a lieu du 28 au 30 novembre à la Place de la République.
Venez découvrir les nombreux exposants et participer aux nombreuses animations sur place pendant tout le weekend !
Vendredi 28 de 17h à 20h30, samedi 29 de 11h à 20h et dimanche 30 de 11h à 19h.
Programme complet à venir.
Infos au 03.86.71.61.71 .
Place de la République Varennes-Vauzelles 58640 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 71 61 71
