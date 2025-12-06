Marché de Noël Vaucouleurs

Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 17:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Venez vivre la magie des fêtes lors du Marché de Noël 2025 de Vaucouleurs organisé par l’association les P’tits Bouts !

Deux journées chaleureuses vous attendent, remplies d’animations pour petits et grands.

Au programme

-Maquillage enfants et photo avec Saint Nicolas

-Danses avec le Studio Mil’Danses

-Concours de dessins pour les artistes en herbe

-Petite restauration sur place pour se régaler

-Nombreux exposants pour vos cadeaux et découvertes artisanales

Ambiance festive garantie et moments conviviaux au rendez-vous.

Venez nombreux partager la magie de Noël avec nous !Tout public

0 .

Avenue Maréchal Lyautey Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est +33 3 29 89 43 02 urbanisme.vaucouleurs@wanadoo.fr

English :

Come and experience the magic of the festive season at the Marché de Noël 2025 in Vaucouleurs, organized by the P?tits Bouts association!

Two warm days await you, packed with entertainment for young and old.

On the program:

-Make-up for children and photo with Saint Nicolas

-Dancing with Studio Mil?Danses

-Drawing competition for budding artists

-Snacks and refreshments on site

-Numerous exhibitors for your gifts and artisan discoveries

A festive atmosphere and convivial moments guaranteed.

Come and share the magic of Christmas with us!

L’événement Marché de Noël Vaucouleurs Vaucouleurs a été mis à jour le 2025-11-27 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS