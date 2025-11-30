Marché de Noel Vault-de-Lugny

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noël

Place Saint Germain Vault-de-Lugny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00

2025-11-30

Marché de Noel, artisans & créateurs, buvette & restauration sur place Visite du Pere Noel   .

Place Saint Germain Vault-de-Lugny 89200 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   avallon@destinationgrandvezelay.com

