Marché de Noël Vaunac Vaunac Vaunac
Marché de Noël Vaunac Vaunac Vaunac dimanche 7 décembre 2025.
Marché de Noël Vaunac
Vaunac Salle des fêtes Vaunac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07
Date(s) :
2025-12-07
Marché de Noël artisanal Une vingtaine d’exposants Bijoux , déco de Noël, , savons, , aquarelles miel, créations en bois, en tissus couronnes naturelles, …..
Tombola des enfants
Passage du Père Noël
Marché de Noël artisanal Une vingtaine d’exposants Bijoux , déco de Noël, , savons, , aquarelles miel, créations en bois, en tissus couronnes naturelles, …..
Tombola des enfants
Passage du Père Noël .
Vaunac Salle des fêtes Vaunac 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 01 58 76
English : Marché de Noël Vaunac
Christmas craft market: Around twenty exhibitors: Jewelry, Christmas decorations, soaps, honey watercolors, wood creations, fabric creations, natural wreaths, etc.
Children?s raffle
A visit from Santa Claus
German : Marché de Noël Vaunac
Kunsthandwerklicher Weihnachtsmarkt: Rund zwanzig Aussteller: Schmuck, Weihnachtsdekoration, Seifen, Honig-Aquarelle, Kreationen aus Holz und Stoff, natürliche Kränze, ?
Tombola der Kinder
Auftritt des Weihnachtsmanns
Italiano :
Mercatino dell’artigianato natalizio: una ventina di espositori: Gioielli, decorazioni natalizie, saponi, acquerelli al miele, creazioni in legno, creazioni in tessuto, ghirlande naturali, ecc.
Tombola per bambini
Visita di Babbo Natale
Espanol : Marché de Noël Vaunac
Mercado de artesanía navideña: una veintena de expositores: Bisutería, adornos navideños, jabones, acuarelas de miel, creaciones en madera, creaciones en tela, coronas naturales, etc.
Tómbola infantil
Visita de Papá Noel
L’événement Marché de Noël Vaunac Vaunac a été mis à jour le 2025-11-10 par Isle-Auvézère