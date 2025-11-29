MARCHÉ DE NOËL Vebron

MARCHÉ DE NOËL

Vébron Village Vebron Lozère

Tarif : 15 – 15 – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29

fin : 2025-11-29

Date(s) :

2025-11-29

Au programme du marché de Noël de Vébron marché de producteurs locaux et artisans, buvette et petite restauration, repas chaud, contes, visite du Père Noël, promenades en calèche, tombola.

Le village de Vébron vous invite à son marché de Noël ! Toute la journée, producteurs locaux et artisans vous donnent rendez-vous pour un marché convivial.

Au programme

Marché de 9h à 17h30 (inscriptions exposants 06 33 36 07 42)

Crêpes, soupe, buvette

Repas chaud profitez d’un colombo d’agneau préparé par le GAEC La Patoune (15 €/personne service à 12h30).

Contes tirés du chapeau à 11h et 15h30 (participation libre).

Visite du Père Noël dans l’après-midi !

Vin chaud

Promenades en calèche

Tombola .

Vébron Village Vebron 48400 Lozère Occitanie +33 6 33 36 07 42

English :

The Vébron Christmas market features a market of local producers and craftsmen, refreshments and snacks, a hot meal, storytelling, a visit from Santa Claus, horse-drawn carriage rides and a tombola.

German :

Programm des Weihnachtsmarktes in Vébron: Markt mit lokalen Erzeugern und Handwerkern, Imbiss und kleine Speisen, warmes Essen, Märchen, Besuch des Weihnachtsmannes, Kutschfahrten, Tombola.

Italiano :

Il mercatino di Natale di Vébron propone un mercato di produttori e artigiani locali, rinfreschi e spuntini, un pasto caldo, narrazioni, la visita di Babbo Natale, giri in carrozza e una tombola.

Espanol :

El mercado navideño de Vébron ofrece un mercado de productores y artesanos locales, refrescos y aperitivos, una comida caliente, cuentacuentos, la visita de Papá Noel, paseos en coche de caballos y una tómbola.

