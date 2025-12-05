Marché de Noël cour de l’école Vecoux
Marché de Noël cour de l’école Vecoux vendredi 5 décembre 2025.
Marché de Noël
cour de l’école 11 rue du Centre Vecoux Vosges
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Vendredi Vendredi 2025-12-05 17:00:00
fin : 2025-12-05 21:00:00
2025-12-05 2025-12-06
Premier marché de Noël organisé par la mairie avec le concours des associations.
Une douzaine d’artisans, de nombreuses animations dans un décor magique.
Tous les détails des animations sur le site de la mairieTout public
cour de l’école 11 rue du Centre Vecoux 88200 Vosges Grand Est +33 3 29 61 06 14 vecoux88@wanadoo.fr
English :
First Christmas market organized by the town hall with the help of associations.
A dozen artisans, a host of entertainment in a magical setting.
Full details of events on the town hall website
German :
Erster Weihnachtsmarkt, der von der Stadtverwaltung in Zusammenarbeit mit den Vereinen organisiert wurde.
Ein Dutzend Kunsthandwerker, zahlreiche Animationen in einem magischen Dekor.
Alle Details zu den Animationen auf der Website des Rathauses
Italiano :
Il primo mercatino di Natale organizzato dal Comune con l’aiuto delle associazioni.
Una decina di artigiani e una serie di eventi in una cornice magica.
Tutti i dettagli degli eventi sul sito del Municipio
Espanol :
El primer mercado navideño organizado por el Ayuntamiento con la ayuda de asociaciones.
Una decena de artesanos y numerosas actividades en un marco mágico.
Todos los detalles en la página web del Ayuntamiento
