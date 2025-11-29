Marché de Noël Végane Le Hasard Ludique Paris

Marché de Noël Végane Le Hasard Ludique Paris samedi 29 novembre 2025.

Ho ho hooo, un Marché de Noël végane germe au Hasard

Ludique cette année pour une édition gourmande et festive ! On vous accueille

sur deux jours, les 29 et 30 novembre, pour une expérience de Noël 100 % végane

qui a tout pour charmer et surprendre.

Oubliez l’éternelle orange ou la traditionnelle bûche,

cette année, place à des cadeaux qui allient saveur, éthique et créativité ! Le

quai se transforme en caverne de trésors véganes, où vous pourrez dénicher des

surprises inattendues pour toute la famille. C’est l’occasion de changer les

habitudes et d’offrir avec du sens.

Les fêtes sont le moment parfait

pour repenser nos façons de célébrer et de consommer. Alors, que vous soyez

curieux·euses ou convaincus·es, rejoignez-nous pour explorer une vaste

sélection d’exposants·es véganes passionnés·es et repartir avec des cadeaux

aussi bien pensés que savoureux.

On a hâte de vous retrouver pour un week-end placé

sous le signe du partage, de la découverte et de la

gourmandise végane !

Marché de Noël végane : prêt-à-porter, déco, accessoires, épicerie fine & sucreries véganes !

Du samedi 29 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

samedi, dimanche

de 12h00 à 19h00

gratuit

Entrée Libre !

Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo