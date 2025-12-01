Marché de Noël | Venette Venette
Marché de Noël | Venette
Allée du Château Venette Oise
Gratuit
Début : 2025-12-13 10:00:00
fin : 2025-12-13 22:00:00
2025-12-13 2025-12-14
Marché de Noël de Venette, maison des sports de Venette. Marché artisanal et du terroir. Nombreuses animations tout au long du week-end.
– Samedi à 18h30 arrivée de la parade lumineuse
– Dimanche à 11h passage de la course des Pères Noël
Allée du Château Venette 60280 Oise Hauts-de-France sissilelutin@wanadoo.fr
English :
Venette Christmas Market, Venette Sports Centre. Craft and local produce market. Lots of entertainment throughout the weekend.
– Saturday at 6.30pm: arrival of the light parade
– Sunday at 11am: Santa Claus Run
