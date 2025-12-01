Marché de Noël | Venette Venette

Marché de Noël | Venette

Allée du Château Venette Oise

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-13 22:00:00

Date(s) :

2025-12-13 2025-12-14

Marché de Noël de Venette, maison des sports de Venette. Marché artisanal et du terroir. Nombreuses animations tout au long du week-end.

– Samedi à 18h30 arrivée de la parade lumineuse

– Dimanche à 11h passage de la course des Pères Noël

Allée du Château Venette 60280 Oise Hauts-de-France sissilelutin@wanadoo.fr

English :

Venette Christmas Market, Venette Sports Centre. Craft and local produce market. Lots of entertainment throughout the weekend.

– Saturday at 6.30pm: arrival of the light parade

– Sunday at 11am: Santa Claus Run

