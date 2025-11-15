Marché de Noël Lieu-dit Ferme de Beauvais Venouse

Lieu-dit Ferme de Beauvais Grange de Beauvais Venouse Yonne

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-15

Cette année, la grange de Beauvais organise un grand marché de Noël à l’intérieur du site. Un certain nombre de surprises et d’animations vous y attendront. Ne manquez pas cette occasion ! .

Lieu-dit Ferme de Beauvais Grange de Beauvais Venouse 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté association@grangedebeauvais.com

