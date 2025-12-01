MARCHÉ DE NOËL Ventenac-en-Minervois
MARCHÉ DE NOËL Ventenac-en-Minervois dimanche 14 décembre 2025.
MARCHÉ DE NOËL
Ventenac-en-Minervois Aude
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
Venez le long du canal à notre marché de Noël avec à 15h30 l’arrivée du Père Noël en personne !
Il rencontrera les enfants et prendra une photo avec eux pour immortaliser ce moment féérique.
Au programme
– 11h–12h30 & 13h30–15h
Ateliers de magie avec Julia Webb, finaliste d’Incroyable Talent saison 5 !
Une expérience unique pour les petits sorciers et sorcières en herbe…
– 15h30
Arrivée du Père Noël en personne !
Il rencontrera les enfants et prendra une photo avec eux pour immortaliser ce moment féérique.
Et toute la journée
• De nombreux exposants pour des idées cadeaux artisanales et locales
• Un stand maquillage pour les enfants
• De quoi se régaler tartiflette, saucisses, nuggets… sans oublier la délicieuse bière de Noël
• Chez les Cup’inn chocolat chaud, gaufres et autres douceurs gourmandes
Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 7 67 97 14 69
English :
Come along the canal to our Christmas market, with Santa Claus arriving in person at 3.30pm!
He’ll meet the children and take a photo with them to immortalize this magical moment.
Program:
– 11am?12.30pm & 1.30pm?3pm
Magic workshops with Julia Webb, Incroyable Talent season 5 finalist!
A unique experience for budding wizards and witches?
– 15h30
Santa Claus arrives in person!
He’ll meet the children and take a photo with them to immortalize this magical moment.
And all day long
? Numerous exhibitors offering local and artisanal gift ideas
? A make-up stand for children
? Delicious treats: tartiflette, sausages, nuggets? not forgetting delicious Christmas beer!
? Cup?inn: hot chocolate, waffles and other sweet treats
German :
Kommen Sie entlang des Kanals zu unserem Weihnachtsmarkt, auf dem um 15:30 Uhr der Weihnachtsmann persönlich eintrifft!
Er wird die Kinder treffen und ein Foto mit ihnen machen, um diesen märchenhaften Moment festzuhalten.
Auf dem Programm stehen:
– 11h?12h30 & 13h30?15h
Zauberworkshops mit Julia Webb, Finalistin von Unglaubliches Talent Staffel 5!
Ein einmaliges Erlebnis für kleine Zauberer und angehende Hexen?
– 15h30
Der Weihnachtsmann kommt persönlich!
Er wird die Kinder treffen und ein Foto mit ihnen machen, um diesen märchenhaften Moment festzuhalten.
Und den ganzen Tag lang
? Zahlreiche Aussteller für handwerkliche und lokale Geschenkideen
? Ein Schminkstand für die Kinder?
? Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Tartiflette, Würstchen, Nuggets? und nicht zu vergessen das köstliche Weihnachtsbier?
? Bei den Cup?inn: heiße Schokolade, Waffeln und andere Leckereien
Italiano :
Venite lungo il canale al nostro mercatino di Natale, con Babbo Natale che arriverà di persona alle 15.30!
Incontrerà i bambini e farà una foto con loro per immortalare questo momento magico.
In programma:
– 11.00-12.30 e 13.30-15.00
Laboratori di magia con Julia Webb, finalista della quinta stagione di Incroyable Talent!
Un’esperienza unica per maghi e streghe in erba?
– 15h30
Babbo Natale arriva di persona!
Incontrerà i bambini e farà una foto con loro per immortalare questo momento magico.
E per tutto il giorno..:
? Numerosi espositori propongono idee regalo locali e artigianali
? Uno stand di trucchi per bambini
? Qualcosa per tutti: tartiflette, salsicce, crocchette, senza dimenticare la deliziosa birra di Natale?
? Alla locanda Cup’s: cioccolata calda, cialde e altri dolciumi
Espanol :
Acérquese a lo largo del canal a nuestro mercadillo navideño, en el que Papá Noel llegará en persona a las 15.30 horas
Conocerá a los niños y se hará una foto con ellos para inmortalizar este momento mágico.
En programa:
– 11:00-12:30 y 13:30-15:00
Talleres de magia con Julia Webb, ¡finalista de la 5ª temporada de Incroyable Talent!
Una experiencia única para magos y brujas en ciernes..
– 15h30
¡Papá Noel llega en persona!
Conocerá a los niños y se hará una foto con ellos para inmortalizar este momento mágico.
Y durante todo el día
? Numerosos expositores con ideas de regalos locales y artesanales
? Un stand de maquillaje para niños
? Para todos los gustos: tartiflette, salchichas, nuggets? sin olvidar la deliciosa cerveza de Navidad?
? En el Cup?inn: chocolate caliente, gofres y otras delicias dulces
L’événement MARCHÉ DE NOËL Ventenac-en-Minervois a été mis à jour le 2025-11-21 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Côte du Midi