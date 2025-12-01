MARCHÉ DE NOËL

Ventenac-en-Minervois Aude

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

2025-12-14

Venez le long du canal à notre marché de Noël avec à 15h30 l’arrivée du Père Noël en personne !

Il rencontrera les enfants et prendra une photo avec eux pour immortaliser ce moment féérique.

Au programme

– 11h–12h30 & 13h30–15h

Ateliers de magie avec Julia Webb, finaliste d’Incroyable Talent saison 5 !

Une expérience unique pour les petits sorciers et sorcières en herbe…

– 15h30

Arrivée du Père Noël en personne !

Il rencontrera les enfants et prendra une photo avec eux pour immortaliser ce moment féérique.

Et toute la journée

• De nombreux exposants pour des idées cadeaux artisanales et locales

• Un stand maquillage pour les enfants

• De quoi se régaler tartiflette, saucisses, nuggets… sans oublier la délicieuse bière de Noël

• Chez les Cup’inn chocolat chaud, gaufres et autres douceurs gourmandes

Ventenac-en-Minervois 11120 Aude Occitanie +33 7 67 97 14 69

English :

Come along the canal to our Christmas market, with Santa Claus arriving in person at 3.30pm!

He’ll meet the children and take a photo with them to immortalize this magical moment.

Program:

– 11am?12.30pm & 1.30pm?3pm

Magic workshops with Julia Webb, Incroyable Talent season 5 finalist!

A unique experience for budding wizards and witches?

– 15h30

Santa Claus arrives in person!

He’ll meet the children and take a photo with them to immortalize this magical moment.

And all day long

? Numerous exhibitors offering local and artisanal gift ideas

? A make-up stand for children

? Delicious treats: tartiflette, sausages, nuggets? not forgetting delicious Christmas beer!

? Cup?inn: hot chocolate, waffles and other sweet treats

German :

Kommen Sie entlang des Kanals zu unserem Weihnachtsmarkt, auf dem um 15:30 Uhr der Weihnachtsmann persönlich eintrifft!

Er wird die Kinder treffen und ein Foto mit ihnen machen, um diesen märchenhaften Moment festzuhalten.

Auf dem Programm stehen:

– 11h?12h30 & 13h30?15h

Zauberworkshops mit Julia Webb, Finalistin von Unglaubliches Talent Staffel 5!

Ein einmaliges Erlebnis für kleine Zauberer und angehende Hexen?

– 15h30

Der Weihnachtsmann kommt persönlich!

Er wird die Kinder treffen und ein Foto mit ihnen machen, um diesen märchenhaften Moment festzuhalten.

Und den ganzen Tag lang

? Zahlreiche Aussteller für handwerkliche und lokale Geschenkideen

? Ein Schminkstand für die Kinder?

? Für das leibliche Wohl ist gesorgt: Tartiflette, Würstchen, Nuggets? und nicht zu vergessen das köstliche Weihnachtsbier?

? Bei den Cup?inn: heiße Schokolade, Waffeln und andere Leckereien

Italiano :

Venite lungo il canale al nostro mercatino di Natale, con Babbo Natale che arriverà di persona alle 15.30!

Incontrerà i bambini e farà una foto con loro per immortalare questo momento magico.

In programma:

– 11.00-12.30 e 13.30-15.00

Laboratori di magia con Julia Webb, finalista della quinta stagione di Incroyable Talent!

Un’esperienza unica per maghi e streghe in erba?

– 15h30

Babbo Natale arriva di persona!

Incontrerà i bambini e farà una foto con loro per immortalare questo momento magico.

E per tutto il giorno..:

? Numerosi espositori propongono idee regalo locali e artigianali

? Uno stand di trucchi per bambini

? Qualcosa per tutti: tartiflette, salsicce, crocchette, senza dimenticare la deliziosa birra di Natale?

? Alla locanda Cup’s: cioccolata calda, cialde e altri dolciumi

Espanol :

Acérquese a lo largo del canal a nuestro mercadillo navideño, en el que Papá Noel llegará en persona a las 15.30 horas

Conocerá a los niños y se hará una foto con ellos para inmortalizar este momento mágico.

En programa:

– 11:00-12:30 y 13:30-15:00

Talleres de magia con Julia Webb, ¡finalista de la 5ª temporada de Incroyable Talent!

Una experiencia única para magos y brujas en ciernes..

– 15h30

¡Papá Noel llega en persona!

Conocerá a los niños y se hará una foto con ellos para inmortalizar este momento mágico.

Y durante todo el día

? Numerosos expositores con ideas de regalos locales y artesanales

? Un stand de maquillaje para niños

? Para todos los gustos: tartiflette, salchichas, nuggets? sin olvidar la deliciosa cerveza de Navidad?

? En el Cup?inn: chocolate caliente, gofres y otras delicias dulces

