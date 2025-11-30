Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché de Noel Venterol

dimanche 30 novembre 2025.

Marché de Noel

Place du Château Venterol Drôme

Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00

2025-11-30

Venez nous retrouver sur la Place du Château et découvrir nos artisans locaux
Buvette
Animation musicale
Visite du Père Noël
Place du Château Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 91 11  mairie.venterol@orange.fr

English :

Come and meet us on the Place du Château and discover our local artisans
Refreshment bar
Musical entertainment
Visit from Santa Claus

German :

Treffen Sie uns auf dem Place du Château und entdecken Sie unsere lokalen Handwerker
Getränkestand
Musikalische Unterhaltung
Besuch des Weihnachtsmanns

Italiano :

Venite a trovarci sulla Place du Château e scoprite i nostri artigiani locali
Bar per il ristoro
Intrattenimento musicale
Visita di Babbo Natale

Espanol :

Venga a vernos a la Place du Château y descubra a nuestros artesanos locales
Bar
Animación musical
Visita de Papá Noel

