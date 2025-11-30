Marché de Noel Venterol
Marché de Noel Venterol dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noel
Place du Château Venterol Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
Date(s) :
2025-11-30
Venez nous retrouver sur la Place du Château et découvrir nos artisans locaux
Buvette
Animation musicale
Visite du Père Noël
.
Place du Château Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 91 11 mairie.venterol@orange.fr
English :
Come and meet us on the Place du Château and discover our local artisans
Refreshment bar
Musical entertainment
Visit from Santa Claus
German :
Treffen Sie uns auf dem Place du Château und entdecken Sie unsere lokalen Handwerker
Getränkestand
Musikalische Unterhaltung
Besuch des Weihnachtsmanns
Italiano :
Venite a trovarci sulla Place du Château e scoprite i nostri artigiani locali
Bar per il ristoro
Intrattenimento musicale
Visita di Babbo Natale
Espanol :
Venga a vernos a la Place du Château y descubra a nuestros artesanos locales
Bar
Animación musical
Visita de Papá Noel
L’événement Marché de Noel Venterol a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale