Marché de Noel

Place du Château Venterol Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30 10:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Venez nous retrouver sur la Place du Château et découvrir nos artisans locaux

Buvette

Animation musicale

Visite du Père Noël

.

Place du Château Venterol 26110 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 91 11 mairie.venterol@orange.fr

English :

Come and meet us on the Place du Château and discover our local artisans

Refreshment bar

Musical entertainment

Visit from Santa Claus

German :

Treffen Sie uns auf dem Place du Château und entdecken Sie unsere lokalen Handwerker

Getränkestand

Musikalische Unterhaltung

Besuch des Weihnachtsmanns

Italiano :

Venite a trovarci sulla Place du Château e scoprite i nostri artigiani locali

Bar per il ristoro

Intrattenimento musicale

Visita di Babbo Natale

Espanol :

Venga a vernos a la Place du Château y descubra a nuestros artesanos locales

Bar

Animación musical

Visita de Papá Noel

L’événement Marché de Noel Venterol a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale