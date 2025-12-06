Marché de Noël Rue de l’école Vercheny
Rue de l’école Ecole Les Eaux Claires (intérieur et extérieur) Vercheny Drôme
Début : 2025-12-06 10:00:00
fin : 2025-12-06 18:00:00
2025-12-06
L’USEP, l’association des parents d’élèves de l’école les Eaux Claires organise un marché de Noël . Sur place producteurs et artisans, vente de sapins de Noël, d’huitres, bourse aux jouets. Buvette et restauration rapide. Visite du Père Noël à 11h !
Rue de l’école Ecole Les Eaux Claires (intérieur et extérieur) Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes usepvercheny@gmail.com
English :
USEP, the parents? association of the les Eaux Claires school, is organizing a Christmas market. On site: producers and craftsmen, sale of Christmas trees and oysters, toy market. Refreshments and fast food. Visit from Santa Claus at 11am!
