Marché de Noël Rue de l’école Vercheny

Marché de Noël

Rue de l’école Ecole Les Eaux Claires (intérieur et extérieur) Vercheny Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

L’USEP, l’association des parents d’élèves de l’école les Eaux Claires organise un marché de Noël . Sur place producteurs et artisans, vente de sapins de Noël, d’huitres, bourse aux jouets. Buvette et restauration rapide. Visite du Père Noël à 11h !

.

Rue de l’école Ecole Les Eaux Claires (intérieur et extérieur) Vercheny 26340 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes usepvercheny@gmail.com

English :

USEP, the parents? association of the les Eaux Claires school, is organizing a Christmas market. On site: producers and craftsmen, sale of Christmas trees and oysters, toy market. Refreshments and fast food. Visit from Santa Claus at 11am!

L’événement Marché de Noël Vercheny a été mis à jour le 2025-11-26 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme