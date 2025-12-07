Marché de Noël Verdigny

Marché de Noël Verdigny dimanche 7 décembre 2025.

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

2025-12-07

La magie de Noël dans le village de Verdigny avec plus de 50 producteurs, artisans locaux. Animations pour les enfants et photo avec le père noël

Verdigny 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 98 64 23 ape-sury-verdigny@hotmail.com

The magic of Christmas in the village of Verdigny with over 50 local producers and artisans. Children’s entertainment and photo with Santa Claus

Der Zauber von Weihnachten im Dorf Verdigny mit mehr als 50 Produzenten, lokalen Handwerkern. Animationen für Kinder und ein Foto mit dem Weihnachtsmann

La magia del Natale nel villaggio di Verdigny con oltre 50 produttori e artigiani locali. Attività per bambini e foto con Babbo Natale

La magia de la Navidad en el pueblo de Verdigny con más de 50 productores y artesanos locales. Actividades para niños y foto con Papá Noel

