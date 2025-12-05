Marché de Noël Verdun-sur-le-Doubs

Marché de Noël

Place de la Mairie et ancienne école Verdun-sur-le-Doubs Saône-et-Loire

Tarif : Gratuit

2025-12-05 18:30:00

2025-12-05 23:00:00

2025-12-05

Marché de Noël organisé par l’APE de Verdun-Ciel au profit des enfants des écoles.

Nombreux exposants, ateliers enfants, Père Noël, photographe.

Buvette et restauration

Chants de Noël des enfants à 18h30 et feu d’artifice à 19h30

Place de la Mairie de Verdun-Ciel et ancienne école

Place de la Mairie et ancienne école Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

