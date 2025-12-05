Marché de Noël Verdun-sur-le-Doubs
Début : 2025-12-05 18:30:00
fin : 2025-12-05 23:00:00
2025-12-05
Marché de Noël organisé par l’APE de Verdun-Ciel au profit des enfants des écoles.
Nombreux exposants, ateliers enfants, Père Noël, photographe.
Buvette et restauration
Chants de Noël des enfants à 18h30 et feu d’artifice à 19h30
Place de la Mairie et ancienne école Verdun-sur-le-Doubs 71350 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté ape.ciel71350@gmail.com
