Marché de Noël Verisport Parking magasin VERISPORT Die

Début : 2025-12-21 10:00:00

fin : 2025-12-21 17:00:00

2025-12-21

Artisans.es, créateurs.rices et producteurs.trices locaux. Dégustation de vins et Clairette du Domaine de Magord. Présence du Food Truck Histoire de famille MG et de Morane maquilleuse.

Parking magasin VERISPORT 85 avenue de la résistance Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 30 24 36 76 vericelfl@gmail.com

English :

Local craftspeople, designers and producers. Wine tasting and Clairette from Domaine de Magord. Presence of the Histoire de famille MG food truck and Morane, make-up artist.

German :

Lokale Kunsthandwerker, Designer und Produzenten. Weinverkostung und Clairette der Domaine de Magord. Der Food Truck Histoire de famille MG und die Make-up-Künstlerin Morane sind anwesend.

Italiano :

Artigiani, designer e produttori locali. Degustazione di vini con Clairette del Domaine de Magord. Il food truck Histoire de famille MG e la make-up artist Morane saranno a disposizione.

Espanol :

Artesanos, diseñadores y productores locales. Degustación de vinos con Clairette del Domaine de Magord. El camión de comida Histoire de famille MG y la maquilladora Morane estarán presentes.

