Marché de Noël Verneuil sur Vienne Salle et cour intérieure de Pennevayre Verneuil-sur-Vienne

Marché de Noël Verneuil sur Vienne

Salle et cour intérieure de Pennevayre 1 Chemin des Marronniers Verneuil-sur-Vienne Haute-Vienne

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Vivez la magie du Marché de Noël de Verneuil-sur-Vienne animations festives pour toute la famille, restauration gourmande, buvette et délicieuses crêpes. Une ambiance chaleureuse et conviviale vous attend. Entrée libre pour profiter pleinement des festivités ! .

Salle et cour intérieure de Pennevayre 1 Chemin des Marronniers Verneuil-sur-Vienne 87430 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 48 03 00 mairie@verneuilsurvienne.fr

