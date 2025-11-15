Marché de noël Hameau de Normandie Vernon

Marché de noël

Hameau de Normandie 58 rue de la Vallée Vernon Eure

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Le Hameau de Normandie vous accueille pour son marché de Noël. Venez flâner parmi les stands et découvrir des idées cadeaux originales, des décorations artisanales et des produits locaux pour préparer les fêtes dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Un rendez-vous idéal pour plonger dans la magie de Noël dès novembre ! .

Hameau de Normandie 58 rue de la Vallée Vernon 27200 Eure Normandie +33 6 25 88 79 66 assonormandie.aol.com

L’événement Marché de noël Vernon a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération