Marché de Noël Verteuil-sur-Charente
Marché de Noël Verteuil-sur-Charente dimanche 30 novembre 2025.
Marché de Noël
Le bourg Verteuil-sur-Charente Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30 18:00:00
Date(s) :
2025-11-30
.
Le bourg Verteuil-sur-Charente 16510 Charente Nouvelle-Aquitaine lagrangedescreateurs@gmail.com
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Verteuil-sur-Charente a été mis à jour le 2025-11-04 par Office de tourisme Destination Nord Charente