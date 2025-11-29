Marché de Noël Veulettes-sur-Mer
Marché de Noël Veulettes-sur-Mer samedi 29 novembre 2025.
Marché de Noël
Salle des fêtes Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-29 18:00:00
Date(s) :
2025-11-29
L’association Form’Ze Culture organise son marché de Noël artisanal dans la salle des fêtes de Veulettes sur mer , avec animations, défilé de tracteurs illuminés, et petite restauration buvette . .
Salle des fêtes Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 63 74 14 helenecuissot@gmail.com
English : Marché de Noël
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Marché de Noël Veulettes-sur-Mer a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre