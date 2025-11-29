Marché de Noël Veulettes-sur-Mer

Marché de Noël

Salle des fêtes Veulettes-sur-Mer Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-11-29 10:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

L’association Form’Ze Culture organise son marché de Noël artisanal dans la salle des fêtes de Veulettes sur mer , avec animations, défilé de tracteurs illuminés, et petite restauration buvette . .

Salle des fêtes Veulettes-sur-Mer 76450 Seine-Maritime Normandie +33 6 09 63 74 14 helenecuissot@gmail.com

