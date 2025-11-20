Marché de Noël Moulin de Fourges Vexin-sur-Epte

Marché de Noël

Moulin de Fourges 38 rue du Moulin Vexin-sur-Epte Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-13

Ce week-end là, optez pour une journée au Moulin de Fourges !

Plongez dans une ambiance hivernale empreinte de la magie de Noël. Profitez de votre escapade pour flâner sur le marché de Noël, laissez-vous tenter par nos différentes offres spéciales pour l’occasion.

Venez découvrir et déguster les produits de La Ruche, nos bûches de Noël maison ainsi que les cocottes savoureuses du Moulin de Fourges.

Sur place, retrouvez un stand de foie gras, du saumon, ainsi qu’une sélection de vins. Les artisans locaux seront également présents pour vous faire découvrir leurs créations, sans oublier les chocolats et produits gourmands de La Ruche. Avec possibilité de commandes. .

Moulin de Fourges 38 rue du Moulin Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 2 32 52 12 12 contact@moulindefourges.com

English : Marché de Noël

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Marché de Noël Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-11-18 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération