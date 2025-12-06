Marché de Noël salle de l’auditoire Vézelise
Marché de Noël salle de l’auditoire Vézelise samedi 6 décembre 2025.
Marché de Noël
salle de l’auditoire 20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Dimanche Samedi 2025-12-06 09:30:00
fin : 2025-12-07 18:00:00
2025-12-06 2025-12-07
Marché de Noël au Grenier des Halles et salle de l’Auditoire.
Restauration sur place
Entrée libre.Tout public
salle de l’auditoire 20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est grenierdeshalles@gmail.com
English :
Christmas market at Grenier des Halles and salle de l’Auditoire.
Catering on site
Free admission.
German :
Weihnachtsmarkt im Grenier des Halles und im Salle de l’Auditoire.
Verpflegung vor Ort
Freier Eintritt.
Italiano :
Mercatino di Natale nel Grenier des Halles e nella Salle de l’Auditoire.
Ristorazione in loco
Ingresso libero.
Espanol :
Mercado de Navidad en el Grenier des Halles y Salle de l’Auditoire.
Restauración in situ
Entrada gratuita.
L’événement Marché de Noël Vézelise a été mis à jour le 2025-11-19 par OT DU PAYS DU SAINTOIS