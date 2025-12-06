Marché de Noël salle de l’auditoire Vézelise

Marché de Noël

salle de l’auditoire 20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Samedi 2025-12-06 09:30:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-07

Marché de Noël au Grenier des Halles et salle de l’Auditoire.

Restauration sur place

Entrée libre.Tout public

0 .

salle de l’auditoire 20 Place de l’Hôtel de Ville Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est grenierdeshalles@gmail.com

English :

Christmas market at Grenier des Halles and salle de l’Auditoire.

Catering on site

Free admission.

German :

Weihnachtsmarkt im Grenier des Halles und im Salle de l’Auditoire.

Verpflegung vor Ort

Freier Eintritt.

Italiano :

Mercatino di Natale nel Grenier des Halles e nella Salle de l’Auditoire.

Ristorazione in loco

Ingresso libero.

Espanol :

Mercado de Navidad en el Grenier des Halles y Salle de l’Auditoire.

Restauración in situ

Entrada gratuita.

L’événement Marché de Noël Vézelise a été mis à jour le 2025-11-19 par OT DU PAYS DU SAINTOIS