Marché de Noël

Rue du grand Barmont Vézelise Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-13 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

2025-12-13

2ème marché de Noel, avec vente de créations réalisées par les résidents et les bénévoles, avec présence d’un stand de créations du FAM et de la garderie Grenadine.

Entrée libre.Tout public

Rue du grand Barmont Vézelise 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 15 20 80 animation@ehpad-vezelise.fr

English :

2nd Christmas market, with the sale of creations made by residents and volunteers, and a stand featuring creations by the FAM and the Grenadine daycare center.

Free admission.

German :

2. Weihnachtsmarkt mit Verkauf von Kreationen, die von Bewohnern und Freiwilligen hergestellt wurden, mit einem Stand mit Kreationen des FAM und der Kindertagesstätte Grenadine.

Freier Eintritt.

Italiano :

2° mercatino di Natale, con vendita di creazioni realizzate da residenti e volontari e uno stand con creazioni della FAM e dell’asilo nido Grenadine.

Ingresso libero.

Espanol :

2º mercado navideño, con venta de creaciones realizadas por residentes y voluntarios, y un stand con creaciones de la FAM y la guardería granadina.

Entrada gratuita.

L’événement Marché de Noël Vézelise a été mis à jour le 2025-11-19 par OT DU PAYS DU SAINTOIS