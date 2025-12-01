Marché de Noël Vic-sur-Seille
Marché de Noël Vic-sur-Seille vendredi 12 décembre 2025.
Marché de Noël
Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Samedi 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00
Date(s) :
2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14
Marché de Noël à Vic-sur-SeilleTout public
Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 14 14
English :
Christmas market in Vic-sur-Seille
German :
Weihnachtsmarkt in Vic-sur-Seille
Italiano :
Mercatino di Natale a Vic-sur-Seille
Espanol :
Mercado de Navidad en Vic-sur-Seille
L’événement Marché de Noël Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2025-10-31 par OT DU PAYS SAULNOIS