Marché de Noël Vic-sur-Seille

Marché de Noël Vic-sur-Seille vendredi 12 décembre 2025.

Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Samedi 2025-12-12 18:00:00
fin : 2025-12-12 21:00:00

2025-12-12 2025-12-13 2025-12-14

Marché de Noël à Vic-sur-SeilleTout public
Place Philippe Leroy Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 01 14 14 

English :

Christmas market in Vic-sur-Seille

German :

Weihnachtsmarkt in Vic-sur-Seille

Italiano :

Mercatino di Natale a Vic-sur-Seille

Espanol :

Mercado de Navidad en Vic-sur-Seille

