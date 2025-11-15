Marché de Noël Salle de Mutualité Vichy

Marché de Noël Salle de Mutualité Vichy samedi 15 novembre 2025.

Marché de Noël

Salle de Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Marché de Noël organisé par le comité de quartier de l’association des Graves-Romains.

.

Salle de Mutualité 35 boulevard de la Mutualité Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 60 84 73 86 ass.desgraves@laposte.net

English :

Christmas market organized by the Graves-Romains neighborhood committee.

German :

Weihnachtsmarkt, organisiert vom Nachbarschaftskomitee des Vereins Graves-Romains.

Italiano :

Mercatino di Natale organizzato dal comitato di quartiere Graves-Romains.

Espanol :

Mercado de Navidad organizado por el comité de barrio de Graves-Romains.

