Marché de Noël L’Orée des Thermes Vichy

L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy Allier

Début : 2025-12-11 10:00:00
fin : 2025-12-11 19:00:00

2025-12-11

Marché de Noël avec stand tombola, boite aux lettres du Père Noël., barbe à papa, crêpes et vin chaud.
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77  oreedesthermes@villavie.fr

English :

Christmas market with tombola stand, Santa’s letterbox, cotton candy, pancakes and mulled wine.

German :

Weihnachtsmarkt mit Tombola-Stand, Briefkasten des Weihnachtsmanns, Zuckerwatte, Crêpes und Glühwein.

Italiano :

Mercatino di Natale con tombola, cassetta delle lettere di Babbo Natale, zucchero filato, crêpes e vin brulé.

Espanol :

Mercado navideño con puesto de tómbola, buzón de Papá Noel, algodón de azúcar, crepes y vino caliente.

L’événement Marché de Noël Vichy a été mis à jour le 2025-11-18 par Vichy Destinations