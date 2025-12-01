Marché de Noël L’Orée des Thermes Vichy
Marché de Noël L’Orée des Thermes Vichy jeudi 11 décembre 2025.
Marché de Noël
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy Allier
Début : 2025-12-11 10:00:00
fin : 2025-12-11 19:00:00
2025-12-11
Marché de Noël avec stand tombola, boite aux lettres du Père Noël., barbe à papa, crêpes et vin chaud.
L’Orée des Thermes 49 avenue Thermale Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 80 97 79 77 oreedesthermes@villavie.fr
English :
Christmas market with tombola stand, Santa’s letterbox, cotton candy, pancakes and mulled wine.
German :
Weihnachtsmarkt mit Tombola-Stand, Briefkasten des Weihnachtsmanns, Zuckerwatte, Crêpes und Glühwein.
Italiano :
Mercatino di Natale con tombola, cassetta delle lettere di Babbo Natale, zucchero filato, crêpes e vin brulé.
Espanol :
Mercado navideño con puesto de tómbola, buzón de Papá Noel, algodón de azúcar, crepes y vino caliente.
L’événement Marché de Noël Vichy a été mis à jour le 2025-11-18 par Vichy Destinations