Marché de Noël

Vieilles-Maisons-sur-Joudry Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 16:30:00

fin : 2025-11-28 20:00:00

Date(s) :

2025-11-28

Marché de Noël

Marché de Noël de 16h30 à 20h. Présence du Père Noël avec photographe. Chants des enfants à 18h. .

Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 42 51

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

