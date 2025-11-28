Marché de Noël Vieilles-Maisons-sur-Joudry
Marché de Noël de 16h30 à 20h. Présence du Père Noël avec photographe. Chants des enfants à 18h. .
Vieilles-Maisons-sur-Joudry 45260 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 92 42 51
