Marché de Noël VIELLE-AURE Vielle-Aure

Marché de Noël

VIELLE-AURE PLACE DE LA FONTAINE Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07

Stands de décorations de Noël
Artisan créateur
Vente de sapin de Noël
Présence du Père Noël
Gourmandises de: snack sucré et salé, crêpes, gâteaux, vins chaud
English :

Stands of Christmas decorations
Artisan creator
Sale of Christmas trees
Presence of Santa Claus
Sweet and savory snacks, pancakes, cakes, mulled wine

