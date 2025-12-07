Marché de Noël VIELLE-AURE Vielle-Aure

Marché de Noël

VIELLE-AURE PLACE DE LA FONTAINE Vielle-Aure Hautes-Pyrénées

Début : 2025-12-07 10:00:00

fin : 2025-12-07 16:00:00

2025-12-07

Stands de décorations de Noël

Artisan créateur

Vente de sapin de Noël

Présence du Père Noël

Gourmandises de: snack sucré et salé, crêpes, gâteaux, vins chaud

English :

Stands of Christmas decorations

Artisan creator

Sale of Christmas trees

Presence of Santa Claus

Sweet and savory snacks, pancakes, cakes, mulled wine

