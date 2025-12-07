Marché de Noël VIELLE-AURE Vielle-Aure
Marché de Noël
VIELLE-AURE PLACE DE LA FONTAINE Vielle-Aure Hautes-Pyrénées
Début : 2025-12-07 10:00:00
fin : 2025-12-07 16:00:00
2025-12-07
Stands de décorations de Noël
Artisan créateur
Vente de sapin de Noël
Présence du Père Noël
Gourmandises de: snack sucré et salé, crêpes, gâteaux, vins chaud
VIELLE-AURE PLACE DE LA FONTAINE Vielle-Aure 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 58 93
English :
Stands of Christmas decorations
Artisan creator
Sale of Christmas trees
Presence of Santa Claus
Sweet and savory snacks, pancakes, cakes, mulled wine
