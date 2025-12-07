Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MARCHÉ DE NOEL Vigneux-de-Bretagne

MARCHÉ DE NOEL Vigneux-de-Bretagne dimanche 7 décembre 2025.

MARCHÉ DE NOEL

Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique

Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00

2025-12-07

Marché de Noël
Les exposants seront présents au marché de Noël. Des animations en tout genre et pour tous les âges viendront ponctuer et illuminer cette journée féerique.

Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

English :

Christmas Market

German :

Weihnachtsmarkt

Italiano :

Mercatino di Natale

Espanol :

Mercado de Navidad

