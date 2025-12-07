MARCHÉ DE NOEL Vigneux-de-Bretagne
MARCHÉ DE NOEL Vigneux-de-Bretagne dimanche 7 décembre 2025.
Vigneux-de-Bretagne Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date et horaire :
Début : 2025-12-07 09:30:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
2025-12-07
Marché de Noël
Les exposants seront présents au marché de Noël. Des animations en tout genre et pour tous les âges viendront ponctuer et illuminer cette journée féerique. .
Vigneux-de-Bretagne 44360 Loire-Atlantique Pays de la Loire
English :
Christmas Market
German :
Weihnachtsmarkt
Italiano :
Mercatino di Natale
Espanol :
Mercado de Navidad
L’événement MARCHÉ DE NOEL Vigneux-de-Bretagne a été mis à jour le 2025-10-31 par Point d’accueil Sucé sur Erdre